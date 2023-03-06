Главком ВСУ Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) на заседании Ставки Верховного главнокомандующего выступило за продолжение обороны Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого командующие стратегических группировок войск доложили ему о ситуации на основных направлениях, в том числе в Артемовске.

Оценивая ход операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому по дальнейшим действиям на этом направлении. Оба выступили за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций украинской армии в Артемовске, говорится в заявлении.

Ранее немецкая газета Bild писала, что между Зеленским и Залужным возникли разногласия по поводу ситуации в Артемовске. По информации издания, Залужный несколько недель назад советовал подумать об отступлении из города, однако правительство считает, что нужно продолжать удерживать там позиции.