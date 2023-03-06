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Путин поддержал идею распространить на всю Россию «паспорт семьи мобилизованного»

Путин поддержал идею тиражировать по России социальный паспорт семьи мобилизованного

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Алексей Куденко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного», в котором отображаются потребности семьи военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС.

Данный проект по поддержке семей российских военных, участвующих в проведении спецоперации, в настоящее время реализуется в Курганской области, рассказал главе государства Шумков.

Президент поблагодарил губернатора за инициативу и назвал идею хорошей. «Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — сказал Путин.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал глав муниципалитетов оказывать необходимую помощь и поддержку семьям военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

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