Минобороны: на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что на Краснолиманском направлении было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка в Донецкой народной республике и Червоная Диброва в Луганской народной республике», — сказал он.

В оборонном ведомстве отметили, что украинские войска за последние сутки потеряли более 160 солдат на этом направлении. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили один танк, три боевые машины пехоты, одну боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», пять боевых бронированных машин, а также три автомобиля.

Также в российском Минобороны сообщили, что авиация Воздушно-космических сил России сбила истребитель Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины сбиты в районах населенных пунктов Запорожской области и ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).