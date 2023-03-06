МО РФ: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 225 украинских военных

Министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении уничтожили до 225-ти военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки.

По информации российского оборонного ведомства, также были поражены пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в районе поселка Дачное Донецкой народной республики (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, а в районе города Часов Яр была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

5 марта МО РФ сообщало, что подразделениям Южной группировки войск в течение суток удалось ликвидировать более 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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