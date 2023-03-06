Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет больше символическое значение, чем стратегическое

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что город Артемовск (украинское название — Бахмут) имеет больше символическое значение, чем стратегическое. Его слова во время визита в Иорданию передает Reuters.

Говоря о вероятности того, что российские войска возьмут город под свой контроль, глава Пентагона отметил, что это имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное. Остин также добавил, что не станет пытаться прогнозировать такое развитие событий.

«Падение Бахмута не обязательно означает, что русские изменили ход этой борьбы», — отметил министр обороны США.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Артемовске в настоящее время остается порядка 10 тысяч украинских военнослужащих, возможно, несколько больше.

До этого испанская газета Pais сообщала, что украинская армия понесла огромные потери в Артемовске.

Обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер также писали о том, что несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске, жителей страны начали готовить к сдаче города.