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Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин поздравил украинских женщин с 8 Марта шампанским из Артемовска

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в честь Международного женского дня отправил украинкам грузовик с шампанским, произведенным на заводе под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram.

«Украинским женщинам от ЧВК «Вагнер». С 8 Марта!» — поздравил предприниматель, подписав одну из коробок с шампанским, которую потом погрузил в грузовик.

Пост сопровожден соответствующим видео.

Ранее Пригожин заявил, что борьба за Россию должна происходить здесь и сейчас, иначе Украина при помощи НАТО вновь пойдет на прорыв красных линий. При этом он добавил, что российская специальная военная операция на Украине «может закончиться хоть завтра».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Операция на Украине
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