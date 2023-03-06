Минобороны Ирана представит новые беспилотники в ближайшее время

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни заявил, что в ближайшее время в стране заявят о «новых достижениях» в области производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом глава оборонного ведомства Ирана сообщил агентству Tasnim.

«В области производства БПЛА у нас есть новые достижения, о которых будет объявлено в ближайшем будущем», — заявил агентству министр обороны Ирана.

Аштияни добавил, что страна в последние годы занимается разработкой вооружений. Недавно прошли испытания зенитно-ракетного комплекса нового поколения Mersad-16. Также в Иране проходили испытания крылатой ракеты Paveh, дальность полета которой достигает 1650 километров.

Министерство торговли Соединенных Штатов ужесточило экспортные ограничения в отношении Ирана из-за данных о поставках России БПЛА. В документе говорится, что в отношении Тегерана вводятся «новые меры экспортного контроля» в связи поставками России дронов, которые, по сведениям Вашингтона, используются на Украине. В Министерстве подчеркнули, что данный шаг противоречит интересам США в сфере национальной безопасности и международной политики».