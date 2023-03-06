Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СЦКК ДНР: в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли почти 4,5 тысячи человек

close
100%
Marko Djurica/Reuters

Почти 4,5 тысячи гражданских лиц погибли в ДНР в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 17 февраля 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно сообщению СЦКК, за 382 дня эскалации на территории ДНР до начала российской спецоперации погибли 674 гражданских лица, в числе которых 27 детей. На взятой под контроль России в ходе СВО территории погибли 3 779 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Общее число погибших составляет 4 453 человека, в числе которых 133 ребенка.

Как уточнили в СЦКК ДНР, за 382 дня эскалации с 17 февраля 2022 года было зафиксировано 16 027 обстрелов республики со стороны ВСУ, в 15 695 случаев из них применялось тяжелое вооружение.

Ранее в ДНР заявили, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 18 раз обстреляли населенные пункты республики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть