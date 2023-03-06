Министр обороны Ирана заявил, что Тегеран не нуждается в покупке российских ЗРК С-400

Глава Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана Мохаммад Реза Аштияни, заявил, что страна на сегодняшний день не нуждается в покупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, так как в данный момент исламская республика обладает необходимыми запасами оборонительного вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Аштияни отметил, что Российская Федерация является одной из стран, с которой Иран поддерживает отношения на высоком уровне.

«Мы достигли самообеспечения оборонительным вооружением. Если будет необходимо закупить его, мы это сделаем, однако в данный момент нам не нужно другое оружие», — указал он.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран не исключает, что кроме поставок иранских автомобилей на российский рынок также существует возможность их совместного производства. Он отметил, что в данный момент возможность совместного производства автомобилей находится на стадии проработки.