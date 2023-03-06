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Российские военные провели на Курилах учения по ПВО с условными пусками ракет

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Российские войска провели на Курильских островах маневры с зенитной ракетной системой (ЗРС) большой дальности С-300В4, передает «Интерфакс».

«В Восточном военном округе с подразделениями ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена плановая тренировка по ПВО», — сообщил Восточный военный округ.

Отмечается, что в ходе учений дежурные силы по ПВО получили сообщение об условном нарушение российского воздушного пространства группой беспилотников, после чего расчеты ЗРК С-300В4 опознали и сопроводили цели, имитирующие нападение условного противника.

В ходе маневров были выполнены учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям. Расчеты ЗРС С-300В4 успешно «ликвидировали» все цели при входе в зону поражения.

С-300В4 — комплекс на гусеничном ходу, относится к ПВО Сухопутных войск. Согласно информации Министерства обороны России, этот комплекс является основой нестратегической противоракетной обороны группировки войск, способен уничтожать цели на расстоянии более 350 км и высотах более 30 км.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте (ТОФ) прошла первая ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ.

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