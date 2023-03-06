Министр обороны Украины Резников допустил отмену срочной службы в стране

Министр обороны Алексей Резников допустил, что в стране может быть отменена срочная служба. Об этом он сказал в интервью местному изданию «Лига».

«Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит курсы по специализации», — сказал Резников.

По его словам, на Украине должна появиться культура «ходить в тир», чтобы все умели пользоваться огнестрельным оружием. Также министр выступил за легализацию огнестрельного оружия для населения с предварительным прохождением проверок.

Ранее сообщалось, что министр Резников и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили шаги по внедрению стандартов альянса на Украине. Как отметил глава украинского Минобороны, среди обсуждаемых вопросов было внедрение системы LOGFAS, которая является одной из информационных систем логистики НАТО и его членов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.