В России пообещали создать универсальную бронированную одежду для военнослужащих

Генеральный директор предприятия-разработчика научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк сообщил, что в России создадут универсальную боевую экипировку, в которой часть бронезащиты будет перенесена на одежду военнослужащих. Об этом Дробяк сказал в интервью РИА Новости.

«Один из последних проектов предприятия – разработка комплекта универсальной боевой экипировки. В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военного за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения», — сказал он.

Гендиректор предприятия отметил, что в данный момент продолжается работа над этим проектом, подчеркнув, что создание такой одежды для армии России — это серьезная задача, которую нужно решить, чтобы повысить безопасность и эффективность российских солдат в бою.

Дробяк обратил внимание на то, что повседневная форма одежды, которая превратилась в одежду для боя, «функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач».

«Удобно размещенные в карманах повседневной формы одежды телефоны, сигареты и прочие мелочи явно не являются предметами первой необходимости в ходе выполнения боевых задач военнослужащим, облаченным в средства индивидуальной защиты и снаряжение», — добавил собеседник агентства.

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