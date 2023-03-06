Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России пообещали создать универсальную бронированную одежду для военнослужащих

Дробяк сообщил, что в России создадут универсальную бронированную экипировку для военных

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Генеральный директор предприятия-разработчика научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк сообщил, что в России создадут универсальную боевую экипировку, в которой часть бронезащиты будет перенесена на одежду военнослужащих. Об этом Дробяк сказал в интервью РИА Новости.

«Один из последних проектов предприятия – разработка комплекта универсальной боевой экипировки. В нем мы попытались создать многослойную систему защиты военного за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения», — сказал он.

Гендиректор предприятия отметил, что в данный момент продолжается работа над этим проектом, подчеркнув, что создание такой одежды для армии России — это серьезная задача, которую нужно решить, чтобы повысить безопасность и эффективность российских солдат в бою.

Дробяк обратил внимание на то, что повседневная форма одежды, которая превратилась в одежду для боя, «функционально предназначена для выполнения совершенно других служебных задач».

«Удобно размещенные в карманах повседневной формы одежды телефоны, сигареты и прочие мелочи явно не являются предметами первой необходимости в ходе выполнения боевых задач военнослужащим, облаченным в средства индивидуальной защиты и снаряжение», — добавил собеседник агентства.

Ранее компании «Опытно-конструкторское бюро Гардарика» показала новую форму для российских военных в зоне специальной военной операции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть