В Новосибирске неизвестные пытались поджечь центр сбора гумпомощи для бойцов СВО

Глава администрации Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил, что неизвестные пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции в городе. Об этом Оленников сказал в беседе с ТАСС.

«Пытались поджечь ресурсный центр на Новоморской, повреждения незначительные», — сказал он.

Оленников отметил, что преступники разбили окно и попытались бросить горящую ветошь.

«Окно разбито, потушили мгновенно», — добавил чиновник.

По его словам, охрана прибыла на место инцидента в течение пяти минут. Возгорание быстро ликвидировали, но задержать злоумышленников пока не удалось.

Ранее сообщалось, что военнослужащего срочной службы признали виновным по статье о террористическом акте за поджог военкомата во Владивостоке. Срочнику назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет.

Отмечалось, что 21-летний мужчина 8 июня 2022 года совершил поджог здания военного комиссариата «с целью дестабилизировать деятельность указанного учреждения и воздействовать на принятие органами власти решения о прекращении спецоперации на территории Украины».