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В Новосибирске неизвестные пытались поджечь центр сбора гумпомощи для бойцов СВО

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Пресс-служба «Единой России»

Глава администрации Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил, что неизвестные пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции в городе. Об этом Оленников сказал в беседе с ТАСС.

«Пытались поджечь ресурсный центр на Новоморской, повреждения незначительные», — сказал он.

Оленников отметил, что преступники разбили окно и попытались бросить горящую ветошь.

«Окно разбито, потушили мгновенно», — добавил чиновник.

По его словам, охрана прибыла на место инцидента в течение пяти минут. Возгорание быстро ликвидировали, но задержать злоумышленников пока не удалось.

Ранее сообщалось, что военнослужащего срочной службы признали виновным по статье о террористическом акте за поджог военкомата во Владивостоке. Срочнику назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет.

Отмечалось, что 21-летний мужчина 8 июня 2022 года совершил поджог здания военного комиссариата «с целью дестабилизировать деятельность указанного учреждения и воздействовать на принятие органами власти решения о прекращении спецоперации на территории Украины».

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