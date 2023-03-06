Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 6 марта

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сирены зазвучали в украинских регионах практически в одно время — примерно в 10:08 по московскому времени.

В ночь на 6 марта воздушную тревогу объявляли в Киеве. Сирены в украинской столице начали звучать в 00:53 по местному времени (01:53 мск).

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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