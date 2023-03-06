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Глава Минобороны Украины Резников считает заказными публикации о коррупции в ведомстве

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что публикации в СМИ о коррупции в украинском Минобороны носят заказной характер. Об этом он сообщил в интервью изданию Liga.net.

«Информационные волны носят заказной характер. Когда один и тот же текст с надуманной историей о якобы чешских патронах за 7 центов копируется в 40-50 источниках, очевидно, что это организованный и продуманный вброс», — сказал Резников, говоря о сообщениях о коррупции в Министерстве.

По его мнению, информационную компания против Министерства могли запустить могли одни люди, а воспользовались те, у кого было большое желание сдвинуть его с должности.

Он также выразил мнение, что целью этого было нарушить доверие к Минобороны как институту, что, как считает Резников, означает уменьшение помощи от западных партнеров и возможности идти в контрнаступление, что, в свою очередь, является поводом посадить Киев за стол переговоров с Москвой.

При этом глава министр подчеркнул, что граждане правильно поступают, когда требуют прозрачности.

Ранее украинские СМИ писали, что Минобороны Украины закупило партию фляг для солдат Вооруженных сил Украины по завышенной цене, в результате бюджет мог потерять не менее $700 тыс.

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