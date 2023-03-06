Балицкий заявил о намерении обсудить с Путиным статус добровольческих батальонов 7 марта

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 7 марта намерен обсудить с президентом России Владимиром Путины вопрос статуса добровольческих батальонов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым-24».

Как рассказал Балицкий, во вторник, 7 марта, у него назначена встреча с российским лидером, и он поднимет вопрос о статусе добровольческих батальонов, чтобы узаконить их как можно быстрее.

«Буду просить президента, чтобы он включился уже с его позиции, потому что все понимают, что батальоны нужны, что добровольцы нужны», — отметил врио главы Запорожской области.

В октябре 2022 года РБК сообщало, что депутаты Государственной думы РФ предложили ввести понятие «добровольческие формирования», которые могут создаваться Министерством обороны РФ по решению президента России. Отмечалось, что такие формирования планируется привлекать «для выполнения отдельных задач в области обороны».

В ноябре сообщалось, что в Запорожской области был сформирован добровольческий батальон имени знаменитого советского разведчика Павла Судоплатова.