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Офицер ЛНР Марочко: РСЗО «Град» сдетонировала у Часова Яра из-за некачественных снарядов

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РИА Новости

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что РСЗО «Град» Вооруженных сил Украина была разрушена из-за детонации снарядов. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Марочко.

По словам подполковника, инцидент произошел возле контролируемого Киевом населенного пункта Часов Яр, причиной стали некачественные боеприпасы.

«Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники.

По его заявлению, результатом детонации стала смерть двух служащих ВСУ, еще восемь были ранены, а сама установка теперь не подлежит ремонту. Как утверждает Марочко, до этого к месту происшествия подвозили ракетные системы к БМ-21 «Град» с иностранной маркировкой.

Ранее эксперт заявил, что украинские войска в темное время суток стягивают дополнительные силы в направлении Сватово.

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