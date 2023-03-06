Украинская армия понесла огромные потери в Артемовске (украинское название — Бахмут), где было размещено несколько лучших подразделений. Об этом сообщает испанская газета Pais.

По данным издания, 3 марта Вооруженные силы Украины взорвали два небольших моста, соединяющих единственную контролируемую Киевом подъездную дорогу к Артемовску, и соорудили там понтонный мост, по которому на следующий день несколько мирных жителей попытались покинуть город.

Также газета сообщает, что в Артемовск прибыла часть направленных Киевом подкреплений. Однако войти в город удалось с трудом, так как ситуация там тяжелая. Кроме того, сотовая связь в Артемовске ограничена и дорогая, на получение информации уходит несколько дней.

Ранее обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер заявили, что несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске, жителей страны начали готовить к сдаче города.