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Глава Минобороны Украины рассказал, что должен иметь каждый украинец

Глава Минобороны Украины Резников: каждый украинец должен иметь автомат под кроватью

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Olivier Matthys/Reuters

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что каждый украинец должен иметь огнестрельное оружие, а культура военной профессии должна стать трендом. Об этом Резников сказал в интервью украинскому изданию «Лига».

«Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он десять раз подумает», — отметил министр.

Глава украинского оборонного ведомства считает, что каждый мужчина с 18 лет должен проходить специальные курсы подготовки по стрельбе, тактической медицине и инженерной подготовке.

«Далее он учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком — развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов — давай», — указал Резников.

Он также подчеркнул, что все украинцы должны посещать тир.

«Должны работать тиры для того, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием», — уверен министр.

Кроме того Резников отметил, что в стране должны возобновить работу военные кафедры в высших учебных заведениях. Он отметил, что обсуждал и согласовывал этот вопрос с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Это записано в нашем плане. Это один из элементов изменений в законодательство, которые мы готовы сделать. Это четко совпадает с позицией президента, мы с ним об этом говорили», — заключил он.

Ранее Алексей Резников заявлял, что рано или поздно западные страны все же поставят украинской армии истребители.

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