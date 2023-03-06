Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 6000 военнослужащих США прибыли в Таиланд для проведения военных учений

Тысячи американских солдат присоединились к тайским и южнокорейским войскам на пляже в Таиланде для участия в одних из крупнейших ежегодных военных учений в Азии. Об этом сообщает издание The Defense Post.

Так, Вашингтон стремится укрепить военные союзы в регионе на фоне охлаждения отношений с Китаем. В учениях также приняли участие военнослужащие из Сингапура, Индонезии, Малайзии, и Японии. Учения идут на суше, море и в небе, отмечает ФАН.

Также бойцы проходят курс выживания в джунглях. Численность делегации США, насчитывающая около 6000 человек, более чем в четыре раза превысила численность контингента, отправленного в 2022 году.

Ранее Общественная служба новостей сообщила о намерении Вашингтона расширить военные учения в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом США планируют сдерживать Китай.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть