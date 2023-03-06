Более 6000 военнослужащих США прибыли в Таиланд для проведения военных учений

Тысячи американских солдат присоединились к тайским и южнокорейским войскам на пляже в Таиланде для участия в одних из крупнейших ежегодных военных учений в Азии. Об этом сообщает издание The Defense Post.

Так, Вашингтон стремится укрепить военные союзы в регионе на фоне охлаждения отношений с Китаем. В учениях также приняли участие военнослужащие из Сингапура, Индонезии, Малайзии, и Японии. Учения идут на суше, море и в небе, отмечает ФАН.

Также бойцы проходят курс выживания в джунглях. Численность делегации США, насчитывающая около 6000 человек, более чем в четыре раза превысила численность контингента, отправленного в 2022 году.

Ранее Общественная служба новостей сообщила о намерении Вашингтона расширить военные учения в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом США планируют сдерживать Китай.