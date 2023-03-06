Марочко: ВСУ в темное время суток стягивают дополнительные силы в направлении Сватово

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в темное время суток подтягивают дополнительные силы и средства из района Купянска в направлении города Сватово. Об этом он сообщил РИА Новости со ссылкой на на собственные источники.

«Из района населенного пункта Купянск по направлению населенного пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооруженных формирований Украины, которые идут в основном в темное время суток», — сказал Марочко.

По его словам, ВСУ перемещают в основном артиллерийские системы западного образца и боеприпасы к ним.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия формирует ударную группировку с целью наступления на часть Запорожской области. По его словам, таким образом они намерены выйти к побережью Азовского моря.