Anadolu: в США два украинских пилота начали обучение управлению истребителями F-16

В США два украинских пилота начали обучение на боевых самолетах, в том числе истребителях F-16. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

Как рассказал чиновник, в настоящее время два украинских пилота находятся на ознакомительном мероприятии в Тусоне, штат Аризона. Он отметил, что это обычная деятельность в рамках военного диалога США с Украиной.

По его словам, программа обучения позволит «оказать более действенную помощь украинским пилотам в повышении эффективности и развитии своих возможностей».

Он также заявил, что в рамках визита украинские пилоты не будут совершать полетов, а будут тренироваться на симуляторах, это мероприятие аналогично тем, которые США проводили с другими странами в рамках программы Европейского командования США (EUCOM).

Военный также подчеркнул, пока у США нет планов по увеличению числа обучаемых украинских пилотов, но Вашингтон «не закрывает дверь для будущих возможностей».

Информации о том, поставят ли США истребители F-16 на Украину, пока нет, добавил он.

5 марта сообщалось, что два летчика прибыли в США с Украины, чтобы американские военные смогли оценить их навыки для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.