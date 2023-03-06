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РИА Новости: артиллеристы ВДВ с первого выстрела поразили группу пехоты ВСУ в ЛНР

Минометные расчеты ВДВ в Луганской народной республике (ЛНР) максимально точно ведут стрельбу, так как позиции противника находятся рядом. Об этом рассказал РИА Новости командир расчета с позывным «Гринч».

Он рассказал об эпизоде, когда запрос был на пять мин на дальность в 2 км, а поразить удалось пехоту с одной мины.

По его словам, между российскими и украинскими войсками небольшая дистанция.

«Поэтому приходится работать очень точно», — подчеркнул он.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении 40 украинских солдат на Купянском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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