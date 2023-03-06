Bild: между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возникли разногласия из-за Артемовска

Ситуация вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) вызвала разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, у Зеленского и Залужного даже возникли пререкания по ситуации в Артемовске.

«Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута», — говорится в статье.

Однако в правительстве Украины считают, что важно удерживать город. При этом, по данным одного из военных аналитиков, украинские военнослужащие разделают позицию Залужного, так как не понимают, с какой целью необходимо оборонять Артемовск.

По сведениям газеты, украинские солдаты полагают, что отступление должно было произойти еще давно, а если город окружат, то будет катастрофа.

Накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на украинских офицеров, написала, что в последние месяцы в районе Артемовска были разгромлены несколько самых подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины.