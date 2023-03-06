Российские военные получат маскировку-трансформер для Крайнего Севера

Гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк в интервью РИА Новости заявил, что для российской армии создан двусторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая — для Средней полосы.

Дробяк уточнил, что предприятие разработало уже три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов.

«В этом году мы закончим работу по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе», — сказал он.

После должны пройти государственные испытания и постановка на снабжение.

Дробяк добавил, что из-за широкого диапазона климатических зон в России создать единую маскировку для военных невозможно.

Ранее гендиректор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин сообщил, что предприятие ведет разработку маскировки, которая будет делать бойца невидимым для тепловизоров.