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Экс-разведчик Скотт Риттер заявил о сильном отставании США от России в сфере ВПК

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты сильно уступают России в оборонной промышленности. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что Россия производит оружие и боеприпасы в круглосуточном режиме, из-за чего и не испытывает с ними проблем, в отличие от НАТО.

«А теперь задайте вопрос: как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? <…> Нет!» — сказал Риттер.

При этом Вашингтон настаивает на том, что он способен одержать стратегическую победу над Москвой, однако, по мнению военного, США это никогда не удастся.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российский оборонно-промышленный комплекс России в год производит примерно столько же ракет противовоздушной обороны, сколько и весь остальной мир.

До этого глава российского государства на совещании по экономическим вопросам с членами правительства говорил, что оборонные предприятия работают в несколько смен, а некоторые — круглосуточно.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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