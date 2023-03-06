NYT: Киев готовит украинцев к сдаче Артемовска на фоне наступления военных России

Обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер заявили, что несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске (украинское название — Бахмут), жителей страны начали готовить к сдаче города. Об этом они сообщили в материале, который опубликован на сайте издания.

С их позицией согласен военный аналитик, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, который отметил, что «российская армия медленно, но верно начала занимать позиции в Бахмуте и вокруг него».

Кроме того, специалисты Института изучения войны, аналитического центра США, считают, что «отрезание дорог, представляющих собой жизненно важные пути снабжения» Вооруженных сил Украины, могут заставить украинских военных покинуть свои позиции.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров писала, что в последние месяцы в районе Артемовска были разгромлены несколько самых подготовленных подразделений ВСУ.

3 марта основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские войска практически окружили Артемовск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.