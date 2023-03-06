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WSJ: власти США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Власти Соединенных Штатов опасаются, что Китай может использовать для шпионажа гигантские портовые краны, экспортируемые им в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Неназванные источники газеты заявили, что краны производства компании ZPMC являются «троянским конем», поскольку на них установлены сенсоры, которые способны определять происхождение и назначение перегружаемых контейнеров.

«(С их помощью) Китай мог бы получать информацию о материалах, которые ввозятся в США и вывозятся из страны для поддержки американских военных операций по всему миру», — сказано в материале.

Издание уточняет, что такие краны работают в морских портах на всей американской территории, в том числе и тех, которыми пользуются военные.

Накануне газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники писала, что военным британской Специальной авиадесантной службы в составе сухопутных войск запретили пользоваться социальной сетью TikTok на рабочих телефонах из-за опасений, что это приложение может передавать данные спецслужбам России и Китая.

Ранее институты Евросоюза запретили своим служащим устанавливать на рабочие смартфоны китайское приложение TikTok по соображениям кибербезопасности. Уточнялось, что мера принимается из-за того, что код китайской соцсети может использоваться спецслужбами Китая для доступа к закрытым сетям информации.

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