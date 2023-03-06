Транспортное судно с военной техникой США прибыло в греческий порт Александруполис

Американское транспортное судно Liberty Pride доставило военную технику в порт Александруполис, который расположен на севере Греции. Об этом сообщил в воскресенье греческий информационный портал левых сил 902.gr.

По его данным, выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена в Болгарию и Румынию. Там намечаются крупные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe. По мнению авторов материала, эти действия втягивает Грецию в опасные планы США в регионе.

200-метровый грузовой корабль пришвартовался 3 марта. С него начата разгрузка военного снаряжения. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон. Его отплытие запланировано только на середину следующей недели.

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