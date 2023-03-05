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PTI: в Индии успешно испытали ракету BrahMos морского базирования

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Indian Air Force

Военно-морские силы (ВМС) Индии провели успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos морского базирования. Об этом информирует агентство Press Trust of India.

В материале говорится, что испытания проходили в Аравийском море. Отмечается, что ракета обладает головкой самонаведения и разгонным двигателем, разработанными Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

Ранее управляющий директор и главное должностное лицо компании BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране заявил, что производство ракет Brahmos NG может начаться в конце 2025 года — середине 2026 года. Он добавил, что вес ракеты будет составлять 1330 кг, дальность полета — 300 км. Компания BrahMos Aerospace является совместным индийско-российским предприятием и производит крылатые ракеты для запуска с подводных лодок, кораблей, самолетов и с земли.

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