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Шольц: поставки оружия России повлекли бы за собой «последствия» для Китая

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия КНР в Российскую Федерацию привели бы к «последствиям» для Китая. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

По словам немецкого политика, Запад просит китайские власти «не поставлять вооружения России».

«Я думаю, это имело бы последствия», — сказал он в ответ на вопрос о возможности введения санкций против Китая в случае поставок КНР вооружений РФ.

Шольц также указал, что «мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти».

«И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация президента Соединенных Штатов полагает, что гипотетическая поставка Китаем вооружения и боеприпасов российским ВС для применения их в ходе специальной военной операции на Украине значительно продлит конфликт.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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