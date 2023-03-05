Шольц: наращивание оборонного производства в ФРГ будет постоянным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу CNN, что повышение оборонного производства в стране будет носить регулярный характер.

«Основные виды вооружения, которые мы используем, надо производить постоянно», — указал он.

По словам Шольца, то же самое относится к техническому обслуживанию вооружения и боеприпасам. Он также отметил, что Германия нуждается в постоянных поставках оружия, такого как танки и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее канцлер ФРГ заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов.

До этого британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника писала, что тот факт, что Германия до сих пор не разрешила Польше передать Украине танки немецкого производства, подрывает доверие к оборонному сектору ФРГ, ставя под угрозу будущее военное сотрудничество и закупки.