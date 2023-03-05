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Телеведущий Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время посещения ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил в эфире своей программы на телеканале «Россия 1», что попал под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам журналиста, это произошло во время его визита в расположение 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ под городом Угледар.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба», — заявил Соловьев.

По его словам, «все обошлось».

«Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — добавил телеведущий.

Ранее съемочная группа телеканала RT в Запорожской области попала под обстрел со стороны украинских сил.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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