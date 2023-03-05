В Лисичанске сообщили, что обстрел города целенаправленно велся по пункту раздачи воды

В администрации Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что обстрел города, в результате которого погиб мирный житель, целенаправленно велся по пункту раздачи питьевой воды. Об этом говорится в Telegram-канале администрации.

«Мирные жители ожидали приезда машины, которая доставляет воду. Удар был направлен именно по ним. Жертвой атаки стал один мужчина», — сообщается в публикации.

В администрации также указали, что в ходе атаки осколочные ранения разной степени получили семь человек.

Исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый заявил, что «укрофашисты применяют методы террористов».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Юрьевка Луганской народной республики погиб местный житель, еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.