На Украине в четвертый раз за день объявлена воздушная тревога

В нескольких областях Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Отмечается, что сирены в настоящий момент звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что в нескольких восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога, а в Днепропетровске были слышны взрывы. Сирены звучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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