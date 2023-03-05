Минобороны РФ сообщило об уничтожении 40 украинских солдат на Купянском направлении

В российском Министерстве обороны сообщили, что за последние сутки на Купянском направлении российские военные уничтожили до 40 украинских солдат.

«За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Он пояснил, что в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии «Западной» группировки войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области были уничтожены военнослужащие, а также боевая бронированная машина и три автомобиля.

Также в ведомстве сообщили, что на Краснолиманском направлении российские войска уничтожили украинские подразделения в районах Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР), Невского, Червонопоповки, Червоной Дибровы и Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).