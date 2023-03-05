МО РФ: на Краснолиманском направлении уничтожены до 180 солдат ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении российские войска уничтожили украинские подразделения в районах Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР), Невского, Червонопоповки, Червоной Дибровы и Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

«За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика», — добавили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России заявили, что российские ПВО в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбили украинский вертолет Ми-8.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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