В Минобороны России заявили об уничтожении свыше 210 военных ВСУ на Донецком направлении

Подразделениям Южной группировки войск в течение суток удалось ликвидировать более 210 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих», — информировал Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, еще в рамках спецоперации уничтожена одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины.

Помимо того, ликвидированы семь автомобилей и артиллерийская система М777, принадлежавшие Вооруженным силам Украины.

«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ», — пояснил Конашенков.

В районе Николаевки в ДНР ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства Соединенных Штатов AN/TPQ-37.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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