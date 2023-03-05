Глава Rheinmetall: для победы над Россией Украине нужно от 600 до 800 танков

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что для победы над Россией Украине нужно от 600 до 800 танков, сообщает издание Rheinische Post.

Сейчас Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины: на нем, как планируется, можно будет производить до 400 танков Panther в год.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен купить у швейцарской компании Ruag, специализирующейся на аэрокосмической и оборонной промышленности, порядка 100 танков Leopard 1 для дальнейшей отправки на Украину.

В материале указывается, что Ruag в 2016 году приобрела у Италии 96 бывших в употреблении танков Leopard 1, которые не были исправны на момент сделки. Швейцарская компания хотела их перепродать либо пустить на запчасти. Но теперь, по оценке газеты, старые танки вновь стали востребованы из-за спецоперации на Украине.

Как сообщается в статье, в Ruag подтвердили желание Rheinmetall приобрести танки и впоследствии доставить их на Украину. Но госсекретариат Швейцарии по экономике наложил вето на реализацию сделки по юридическим причинам.