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Минобороны Азербайджана сообщило о потерях в результате боестолкновения в Карабахе

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Минобороны Азербайджана/РИА «Новости»

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боевого столкновения в воскресенье в Карабахе, передает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, утром 5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра армянский автомобиль, а пассажиры автомобиля открыли огонь по азербайджанским военным.

В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Ранее глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном есть определенный прогресс. Об этом глава азербайджанского дипведомства заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан намерен продолжать поиск «взаимоприемлемых решений» для улучшения отношений с Арменией. Он также отметил, что переговоры между Ереваном и Баку в режиме онлайн проявляют себя неэффективно и призвал Армению вернуться за стол переговоров.

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