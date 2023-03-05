РИА Новости: силы России ликвидировали группу украинских военных на Кременском участке

Артиллеристам Вооруженных сил России совместно с разведчиками, которые корректировали огонь, удалось нанести поражение из миномета пехоте украинских военных на Кременском участке в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника спецоперации.

«Российские разведчики скорректировали миномет по живой силе противника под Кременной. Противник понес значительные потери», — уточнил военный.

По информации агентства, сразу после нанесения первого удара Вооруженные силы Украины понесли потери.

Точное число пораженных украинских военных в зоне проведения специальной военной операции на Украине не называется.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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