RT: взрывы прозвучали в Днепропетровске, в ряде регионов Украины объявлена тревога

В нескольких восточных областях Украины объявили воздушную тревогу, в Днепропетровске были слышны взрывы. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сирены звучат в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. Также сообщается, что воздушную тревогу объявили в части Запорожской области, подконтрольной Киеву.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о сильном взрыве, который прогремел вечером 4 марта в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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