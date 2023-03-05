Губернатор Брянской области поблагодарил все структуры, устранившие последствия теракта

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что продолжается устранение последствий теракта на территории Климовского района, семьи погибших и пострадавших получат денежные выплаты. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам Богомаза, 2 марта украинские диверсанты совершили нападение, в результате погибли двое мирных жителей, был ранен один мужчина и 10-летний мальчик.

«Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая помощь. На региональном уровне мы приняли решение: 1 млн получат семьи погибших, по 500 тыс. — пострадавшие», — информировал он.

Также в этот день украинский беспилотник совершил атаку на село Сушаны и это привело к пожару дома.

«Проникнув в населенные пункты, террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили», — уточнил Богомаз.

Он добавил, что сейчас коммунальщики и ресурсные службы окончили все восстановительные работы, а собственник сгоревшего дома получит компенсацию.

«Выражаю слова благодарности всем структурам, которые своевременно организовали всю работу по взаимодействию с оперативными службами...» — заключил брянский губернатор.

Также в Брянской области выставили блокпосты на подъездах к атакованным диверсантами селам.