В Японии изучают возможность использования беспилотников для перехвата самолетов

Правительство Японии рассматривает возможность использования беспилотных летательных аппаратов вместо истребителей для перехвата иностранных самолетов или дронов, приблизившихся к границам воздушного пространства страны. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

Целью такой меры называют снижение нагрузки на личный состав Сил самообороны. В 2021 году с целью перехвата иностранных судов истребители поднимали 1004 раза. Задачей беспилотников будет установление типа и характеристик потенциального нарушителя воздушного пространства страны.

Для данных задач могут быть закуплены турецкие Bayraktar TB2 или американские MQ-9 Reaper. Использование беспилотников для сбора информации поможет сократить расходы почти в 40 раз по сравнению с отправкой истребителей.

Ранее сообщалось, что Япония начала пробную эксплуатацию беспилотника MQ-9B SeaGuardian.