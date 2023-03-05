Трамп заявил, что талибы* продают американское вооружение, в том числе России и Китаю

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) продает оставленное в Афганистане американское вооружение России и Китаю. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «Талибан» сейчас «занимает второе место по продажам вооружений в мире».

«Они распродают всю прекрасную, совершенно новую технику, которую мы им дали. Вертолеты Apache, которые являются лучшими в мире. Один они отдали России, один — Китаю», — считает Трамп.

По мнению американского бывшего лидера, после вывода армии США из Афганистана там осталось порядка 700 тыс. единиц стрелкового оружия и 70 тыс. техники производства Соединенных Штатов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко писала, что летом 2021 года США провели нескоординированный вывод войск из Афганистана, в результате которого вооружение, военная техника и оборудование на сумму не менее $7,2 млрд попала в распоряжение новых властей страны.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что администрация США не может подтвердить сведения о том, что «Талибан» якобы рассматривает возможность отправки России оставленного американскими военными в Афганистане оружия.