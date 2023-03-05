Рогов сообщил о взрыве в городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сильный взрыв прогремел вечером 4 марта в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

«Около 23:17 в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучал громкий <…> взрыв», — сказал Рогов.

Также накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее Рогов заявил о зреющем бунте против режима Зеленского в городе Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Города Херсон и Запорожье на данный момент находятся под контролем Вооруженных сил Украины.