«Страна.ua»: украинские военные в Херсонской области не получили «фронтовых» надбавок

Украинские военные, которые несут службу в Херсонской области, не получают «фронтовых» надбавок к жалованию, утверждают украинские СМИ. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области не получают причитающуюся им «фронтовую» доплату в 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс. долларов)», — уточнили в СМИ.

Утверждается, что командование не включило в зону боевых действий ряд островов и плавней в русле Днепра. В связи с этим военным не начисляют дополнительные выплаты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в агентстве РИА Новости информировали, что российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном.