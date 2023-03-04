В атакованных селах в Брянской области выставлены блокпосты

На подъездах к селам Любечане и Сушаны в Брянской области, атакованных диверсантами с Украины, правоохранительные органы выставили блокпосты. Об этом говорится в материале РБК.

По данным СМИ, на подъезде к селам выставлены два блокпоста. При этом объездной путь через село Соловьевка был перекрыт сотрудниками Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Один из блокпостов располагается в селе Савковичи. Там сотрудники ГИБДД и полиции занимаются проверкой транспорта на выезд с приграничных территорий в сторону областного центра.

При этом второй блокпост, находящийся дальше по дороге в сторону границы с Украиной, можно пересечь по пропускам, выдаваемых в военкомате поселка Климово. Сообщается, что людям, которые не проживают в атакованных селах пропуска нужно заказывать не менее чем за 15 дней.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию села Любечане проникла диверсионная группа, обстрелявшая автомобиль одного из местных жителей. Он рассказал, что в результате атаки погибли два человека.