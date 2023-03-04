В Белгородской области подверглась обстрелу территория сельской школы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Бутырки на территории Валуйского городского округа. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале чиновника.

В населенном пункте введен режим ЧС. В здании школы, на территорию которой упали снаряды, были выбиты восемь окон. В результате обстрела никто не пострадал. Гладков сообщил, что власти в ближайшее время восстановят теплоизоляцию помещений.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 4 марта Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные территории Глушковского района.

В тот же день, 4 марта, в СМИ появились сообщения об обстреле нефтеподстанции в Белгороде с дронов.

3 марта Белгородский губернатор сообщил об обстреле Волоконовского и Белгородского районов.