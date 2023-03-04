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Немецкий концерн Rheinmetall заявил о переговорах с Киевом по заводу танков за €200 млн

Глава Rheinmetall Паппергер провел переговоры о создании танкового завода на Украине

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Wolfgang Rattay/Reuters

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что провел многообещающие переговоры с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков. Об этом он сказал в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, на строительство завода будет вложено примерное €200 млн.

Паппергер отметил, что такой завод был бы способен ежегодно создавать до 400 танков Panther. Он выразил надежду на то, что решение по заводу будет принято в течение ближайших двух месяцев.

Глава концерна добавил, что для победы Украины в конфликте требуется от 600 до 800 танков, поэтому даже если ФРГ предоставит республике все свои 300 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера, этого все равно не хватит. При этом Паппергер отметил, что в Rheinmetall работа идет полным ходом.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ФРГ попросила Швейцарию продать 96 списанных танков Leopard 2.

Во второй половине февраля стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним будущие поставки танков и бронетехники для Киева.

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